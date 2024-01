Public Joint Stock Company Polyus Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Polyus Pjsc bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %, was 4,4 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Dies macht die Dividenden des Unternehmens attraktiv und führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während an neun Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Polyus Pjsc derzeit überverkauft ist, was kurzfristige Kursrücksetzer signalisieren könnte. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Polyus Pjsc-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt erhält die Aktie von Polyus Pjsc gemischte Bewertungen, wobei die Dividenden attraktiv sind, das Anleger-Sentiment neutral ist und die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.