Public Joint Stock Company Pik-specialized Homebuilder Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pik Pjsc beträgt das aktuelle KGV 5. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Pik Pjsc aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Pik Pjsc mit 705,1 RUB inzwischen +1,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,53 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Pik Pjsc in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 101,2 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +101,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Pik Pjsc 101,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um Pik Pjsc auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren der Nutzer wurde festgestellt, dass diese neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich, dass Pik Pjsc hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.