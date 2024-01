Public Joint Stock Company Pik-specialized Homebuilder Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pik Pjsc beträgt das aktuelle KGV 5. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Pik Pjsc damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pik Pjsc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pik Pjsc. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst erhält Pik Pjsc für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Pik Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,2 Prozent, was eine Outperformance von +101,2 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.