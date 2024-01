Public Joint-Stock Company PhosAgro Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt 12 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Phosagro Pjsc. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Phosagro Pjsc bei 6587 RUB liegt und damit um -7,73 Prozent vom GD200 (7139,11 RUB) entfernt ist. Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal eingestuft. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 6740,92 RUB. Dies führt zu einem Abstand von -2,28 Prozent und somit zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den Kurs der Phosagro Pjsc-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls wichtige Informationen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Phosagro Pjsc-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Unterkäufe an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Phosagro Pjsc-Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ist die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet von Bedeutung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Phosagro Pjsc führt.