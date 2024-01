Public Joint-Stock Company PhosAgro Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Phosagro Pjsc ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7114,7 RUB, während der Kurs der Aktie bei 6714 RUB um -5,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6725,74 RUB, was einer Abweichung von -0,17 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Phosagro Pjsc wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung auf "Gut" festlegt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich Phosagro Pjsc über einen längeren Zeitraum mit erhöhter Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht jedoch einer Einschätzung als "Neutral"-Wert, was Phosagro Pjsc insgesamt eine "Gut"-Einstufung einbringt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 23,87 Punkten, was bedeutet, dass die Phosagro Pjsc-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Phosagro Pjsc daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.