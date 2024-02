Public Joint-Stock Company PhosAgro Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Phosagro Pjsc-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 39,15, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -2,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Relation zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Phosagro Pjsc wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen beeinflusst. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Phosagro Pjsc.