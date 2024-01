Public Joint Stock Company Mosenergo Aktie: Endlich geschafft?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,42 bewegt sich die Mosenergo Pjsc in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) im Bereich der Stromversorger. Die Aktie wird daher zum jetzigen Zeitpunkt weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Mosenergo Pjsc mittlerweile 2,93 RUB erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,227 RUB liegt. Dies führt zu einer Distanz von +10,14 Prozent zum GD200, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 3,05 RUB, was einer Distanz von +5,8 Prozent entspricht und somit ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein positives Gesamturteil.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 7, was eine positive Differenz von +7,6 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorgerbranche ergibt. Daher erhält die Mosenergo Pjsc von unseren Analysten eine positive Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Mosenergo Pjsc besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments und insgesamt zu einer negativen Bewertung der Aktie führt.