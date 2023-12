Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc: Analyse der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc war in letzter Zeit erhöht, was auf ein starkes Interesse der Anleger hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment spiegelt diese Entwicklung wider, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien dominierten. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 33, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls diese Einschätzung mit einem Wert von 49,85. Somit wird das Wertpapier insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc mit einer Ausschüttung von 12,13 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 % im Bereich Metalle und Bergbau. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index daher eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc.