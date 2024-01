Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung bei der Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc-Aktie in den sozialen Medien verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 52,165 RUB lag, was einem Anstieg von 8,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,84, was als durchschnittlich für die Branche "Metalle und Bergbau" betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

