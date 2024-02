Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc liegt bei 85,37 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 43,82 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer "schlechten" Gesamtbewertung führt.

Investoren, die in die Aktie von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc investieren, könnten von einer Dividendenrendite von 12,13 % profitieren, was 12,13 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "gut" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Laut einer Analyse von sozialen Plattformen haben die Kommentare überwiegend positiv ausfallen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc aufgegriffen. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,63 RUB lag. Der letzte Schlusskurs von 55,1 RUB weicht daher um +8,83 Prozent ab, was charttechnisch als "gut" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 54,36 RUB, wodurch der letzte Schlusskurs eine "neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält die Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "gut"-Rating.