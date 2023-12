Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Anlegerstimmung gegenüber Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc ist laut einer Diskussion in Social Media in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc bei einem Wert von 3. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Performance der Aktie von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc in den vergangenen 12 Monaten betrug 91,74 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten, bedeutet dies eine Outperformance von +91,74 Prozent für Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, lag die Aktie 91,74 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 8,57, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 46,4 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

