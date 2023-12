Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialsektor stark entwickelt, mit einer Rendite von 91,74 Prozent, was mehr als 92 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was die starke Performance von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc noch weiter hervorhebt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc liegt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis bei 63,91 bzw. 62,12 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hinweist. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc liegt bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral erscheint. Die Aktie wird daher auch aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.