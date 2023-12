Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 91,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine überdurchschnittliche Entwicklung darstellt. Auch innerhalb der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc über einen längeren Zeitraum erhöht waren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine starke Diskussionsintensität aufweist und eine insgesamt positive Stimmungsänderung verzeichnet. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc beträgt aktuell 3, während vergleichbare Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 47,29 RUB verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 50,01 RUB lag, was einem Abstand von +5,75 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -3,86 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Magnitogorsk Iron & Steel Works Pjsc-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

