Public Joint Stock Company Magnit Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Magnit Pjsc können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was eine Bewertung als "Gut"-Wert bestätigt. Somit erhält Magnit Pjsc in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 7,86 Prozent und liegt damit 7,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Magnit Pjsc-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Magnit Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei liegt der letzte Schlusskurs (6347,5 RUB) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5194,86 RUB), was einer Differenz von +22,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Vergleichs wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+9,48 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Magnit Pjsc-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Magnit Pjsc eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Magnit Pjsc insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.