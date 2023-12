Public Joint Stock Company Magnit Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Magnit Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 48,07 Prozent erzielt, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnete dagegen nur eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch in diesem Bereich übertrifft Magnit Pjsc mit 48,07 Prozent die Konkurrenz deutlich. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Magnit Pjsc im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" eine Dividendenrendite von 7,86 % auf, was 7,86 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Magnit Pjsc derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 6,74 als überverkauft gilt. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), liegt der Wert bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Magnit Pjsc ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,05 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Magnit Pjsc in den genannten Bereichen eine starke Performance, die zu positiven Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.