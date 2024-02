Public Joint Stock Company Magnit Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Magnit Pjsc beträgt das aktuelle KGV 16. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Magnit Pjsc aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Magnit Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5789,06 RUB liegt. Der letzte Schlusskurs von 7250 RUB liegt damit deutlich darüber (+25,24 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ist der letzte Schlusskurs (6851,16 RUB) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,82 Prozent Abweichung), was erneut zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Magnit Pjsc-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Magnit Pjsc-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,86 Prozent, was 7,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik mit einem "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Magnit Pjsc mit 48,07 Prozent deutlich über der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent aufweist. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Magnit Pjsc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.