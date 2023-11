Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines tut es schon wieder?

Die Aeroflot Pjsc-Aktie wird aus technischer und fundamentaler Sicht analysiert. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Aeroflot Pjsc-Aktie mit einem RSI-Wert von 81,57 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die Dividendenrendite der Aeroflot Pjsc-Aktie beträgt derzeit 0 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeroflot Pjsc-Aktie bei 39 RUB. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,72 RUB (-5,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aeroflot Pjsc-Aktie mit einem Wert von 11,59 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.