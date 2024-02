Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Aeroflot Pjsc eine Rendite von 6,8 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und auch hier übertrifft Aeroflot Pjsc mit 6,8 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Aeroflot Pjsc beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Aeroflot Pjsc in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aeroflot Pjsc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Aeroflot Pjsc liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 69,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass Aeroflot Pjsc weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 42,45). Aus diesem Grund erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Aeroflot Pjsc somit in dieser Punkteanalyse als "Neutral" eingestuft.