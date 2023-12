Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Derzeitige Analyse zeigt, dass die Aeroflot Pjsc-Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,59 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Aeroflot Pjsc mit 0 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften (0 %). Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung der Stimmung in Bezug auf die Aktie erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen von Anlegern in sozialen Medien. Die Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um die Aeroflot Pjsc-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeroflot Pjsc-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, basierend auf einem RSI von 90 in den letzten 7 Tagen. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser unterschiedlichen Werte wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aeroflot Pjsc-Aktie basierend auf dem RSI.

Die aktuelle Analyse deutet also darauf hin, dass die Aeroflot Pjsc-Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien und des RSI als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.