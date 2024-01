Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Aeroflot Pjsc liegt der RSI bei 12,28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger mehr beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aeroflot Pjsc-Aktie.

Die Dividendenrendite für Aeroflot Pjsc beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 5,06 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aeroflot Pjsc mit 11,59 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.