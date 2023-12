Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Aeroflot Pjsc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 39,31 RUB liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,09 RUB liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10,74 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 39,04 RUB, was einem Abstand von -10,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Aeroflot Pjsc eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 0 und somit wird die Aktie als neutrale Investition betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Eine positive Stimmungsveränderung und eine zunehmende Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen lassen auf eine positive Entwicklung bei der Aeroflot Pjsc-Aktie schließen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 11,59 in einem ähnlichen Bereich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Fluggesellschaften" von 0 beträgt der genaue Abstand aktuell 0 Prozent. Auf Grundlage dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.