Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Reagiert die Aktie?

Das russische Luftfahrtunternehmen Aeroflot Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance erzielt. Mit einem Anstieg von 6,8 Prozent übertraf das Unternehmen den Durchschnitt der "FluggeSchlechtschaften"-Branche um 6,8 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, schnitt Aeroflot Pjsc um 6,8 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeroflot Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 39,93 RUB, während der letzte Schlusskurs bei 36,85 RUB liegt, was einem Unterschied von -7,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 37,37 RUB, und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aeroflot Pjsc-Aktie in der einfachen Charttechnik daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeroflot Pjsc zeigt ebenfalls gemischte Signale. Mit einem RSI von 28,71 gilt die Situation als überverkauft, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aeroflot Pjsc ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die Performance und die technische Analyse gemischte Signale, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.