Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aeroflot Pjsc beträgt das aktuelle KGV 11. Im Branchenvergleich ist das KGV von Aeroflot Pjsc weder unterbewertet noch überbewertet, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aeroflot Pjsc-Aktie ein Durchschnitt von 39,83 RUB für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,05 RUB (-12 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte charttechnische Analyse hin. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Aeroflot Pjsc beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 5,06 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von Aeroflot Pjsc erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Aeroflot Pjsc eine Performance von 6,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,8 Prozent im Branchenvergleich für Aeroflot Pjsc. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien als auch zum durchschnittlichen "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Aeroflot Pjsc um 6,8 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.