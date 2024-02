Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse und misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert, dass ein Wert "überverkauft" ist, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Bei einem RSI von 69,12 wird die Aeroflot Pjsc als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kurse über 25 Tage betrachtet, liegt bei 42,45 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeroflot Pjsc-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 40,35 RUB liegt. Der letzte Schlusskurs von 39,24 RUB weicht um -2,75 Prozent davon ab und wird daher ebenfalls als "neutral" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,38 RUB) liegt nahe am letzten Schlusskurs (+4,98 Prozent), was erneut zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, was zu der Bewertung "neutral" durch die Redaktion führt. Insgesamt wird die Aktie von Aeroflot Pjsc also als "neutral" bewertet.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Aeroflot Pjsc nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von Fluggesellschaften (0 %), was zu einer Einschätzung als "neutral" führt.