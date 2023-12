Pubang Landscape Architecture Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Der Beitrag der Kommunikation im Internet zur Einschätzung einer Aktie ist nicht zu unterschätzen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf Pubang Landscape Architecture zeigt die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ist Pubang Landscape Architecture im Vergleich zum Branchendurchschnitt Professionelle Dienstleistungen mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 1,37 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,08 Prozent erzielt, was 3,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0,95 Prozent. Pubang Landscape Architecture liegt aktuell 4,03 Prozent unter diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pubang Landscape Architecture von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.