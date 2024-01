Pubang Landscape Architecture Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Pubang Landscape Architecture hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite damit 7,22 Prozent unter dem Durchschnitt (1,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 1,83 Prozent, und Pubang Landscape Architecture liegt 7,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,19 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pubang Landscape Architecture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,91 CNH mit dem aktuellen Kurs (1,83 CNH) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch bei Betrachten des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,17 Prozent Abweichung), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Bereich erhält Pubang Landscape Architecture für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pubang Landscape Architecture weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, daher wird das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Pubang Landscape Architecture-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.