Pubang Landscape Architecture Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei der Pubang Landscape Architecture wird ein RSI von 70 als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 63,04 eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Aktienbewertung leisten. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Pubang Landscape Architecture zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Pubang Landscape Architecture beträgt 1,91 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,81 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 führt zu einer Bewertung von "schlecht", während die Distanz zum GD50 eine "neutral" Bewertung ergibt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pubang Landscape Architecture in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 1,3 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent hatte, lag die Performance ebenfalls 3,47 Prozent darunter, was zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie führt.