Pubang Landscape Architecture Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Pubang Landscape Architecture verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 0,32 Prozent, was eine Underperformance von -4,77 Prozent für Pubang Landscape Architecture bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,68 Prozent im letzten Jahr, und Pubang Landscape Architecture lag 3,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pubang Landscape Architecture mit einem Wert von 606,06 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pubang Landscape Architecture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,92 CNH lag, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik erhält.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pubang Landscape Architecture beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".