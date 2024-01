PubMatic Registered (A) Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pubmatic heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,39 Punkten, was darauf hinweist, dass Pubmatic überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 64,04, was bedeutet, dass Pubmatic hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Pubmatic in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Pubmatic konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie mit "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Von Analysten wird die Pubmatic-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (20 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 32,89 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pubmatic eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.