PubMatic Registered (A) Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Pubmatic-Aktie stattgefunden. Davon haben 4 Bewertungen das Rating "Gut" erhalten, 1 Bewertung war "Neutral" und keine war "Schlecht". Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Pubmatic-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 20 USD, was einem Potenzial von 20,12 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,65 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Pubmatic-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt bei 71,2 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 43,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Pubmatic. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Pubmatic bei 15,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,65 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +10,85 Prozent, und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,77 USD, was einem Abstand von +12,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Pubmatic-Aktie.