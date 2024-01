Ptt Pcl Adr Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Pcl liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 0 und wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Anlegerstimmungen wird auf den Diskussionen in sozialen Medien festgestellt, dass es in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Pcl gab. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Pcl in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentalen Aspekten hat Pcl ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 31,27) unter dem Durchschnitt liegt und Pcl daher als unterbewertet einstuft.

In Bezug auf Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Pcl derzeit 4, was eine negative Differenz von -23,57 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Pcl daher als "Schlecht".