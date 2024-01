Ptt Pcl Adr Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryohin Keikaku":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pcl liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, weist ebenfalls einen Wert von 50 auf und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Pcl ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 31,44) liegt es unter dem Durchschnitt (ca. 67 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Pcl daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der weiche Faktor Sentiment und Buzz bezieht sich auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Pcl eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt ebenfalls die Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Pcl bei 4,69 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,17 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" niedriger ist. Die Differenz beträgt 23,48 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

