Ptt Pcl Adr Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Pcl-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,14 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4,93 USD weicht somit um -4,09 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 4,74 USD liegt. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +4,01 Prozent. Daher wird die Pcl-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Pcl-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10,53. Dies bedeutet, dass die Börse 10,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Pcl zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 66 Prozent weniger. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Pcl in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In diesem Zeitraum standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Pcl derzeit eine Rendite von 4,69 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Mit einer Differenz von lediglich 23,56 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.