Psychemedics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Psychemedics war besonders in den letzten Tagen eine verstärkte Diskussion über negative Themen zu beobachten. Als Resultat davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Psychemedics derzeit bei 4,11 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,78 USD lag, was einem Abstand von -8,03 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,61 USD, was einer Differenz von +44,83 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Psychemedics-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Psychemedics-Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 7,48 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 21,54 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -40,38 Prozent für die Psychemedics-Aktie im vergangenen Jahr. Dies liegt 63,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (23,3 Prozent) und 57,05 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (16,68 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.