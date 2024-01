Psychemedics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Psychemedics war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Psychemedics daher insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat Psychemedics eine Rendite von -40,38 Prozent erzielt, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" konnte hingegen eine mittlere Rendite von 36,29 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnen, wobei Psychemedics mit 76,67 Prozent deutlich darunter liegt. Damit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Psychemedics als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 17, was als "Gut" bewertet wird, während der RSI25 bei 37,82 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,08 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,62 USD liegt, was einer Abweichung von -11,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,74 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.