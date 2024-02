Psyched Wellness Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Psyched Wellness. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist Psyched Wellness ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 57,14), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einsichten über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Psyched Wellness führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Psyched Wellness-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Diskussionen rund um Psyched Wellness auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.