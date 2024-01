Psyched Wellness Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Psyched Wellness liegt bei 50, was auf eine "Neutral" Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine "Neutral" Situation hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich negativ gegenüber Psyched Wellness eingestellt waren. Es gab vier positive und sechs negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der 200-Tage-Durchschnittskurs (GD200) der Psyched Wellness bei 0,07 CAD angegeben. Da der Aktienkurs selbst bei 0,05 CAD lag, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -28,57 Prozent zum GD200 besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,05 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Psyched Wellness-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.