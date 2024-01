Psyched Wellness Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Psyched Wellness wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,55 und bedeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält Psyched Wellness eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,045 CAD betrachtet. Dieser liegt mit -35,71 Prozent Entfernung vom GD200 (0,07 CAD) und dem GD50 (0,05 CAD) in einem negativen Bereich. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Psyched Wellness in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des insgesamt negativen Sentiments auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine gemischte Stimmung, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch insbesondere mit den positiven Themen rund um Psyched Wellness, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".