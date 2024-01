Psyched Wellness Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Psyched Wellness betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,56 eine neutrale Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,045 CAD eine Abweichung von -35,71 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie von Psyched Wellness unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-10 Prozent), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Psyched Wellness, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Psyched Wellness eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Psyched Wellness eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und das allgemeine Sentiment und Buzz.

