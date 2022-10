Psst, diese Dividendenaktie hat wieder 5 % Dividendenrendite!

Eine Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite? Na klar, davon gibt es inzwischen wieder so einige. Ja, sogar noch mit deutlich höheren Ausschüttungsrenditen! Trotzdem schauen gerade Foolishe Investoren darauf, welche Qualität wir zu welchem Preis erhalten. Auch das gerade jetzt mit Blick auf viele sinkende Bewertungen.

Stag Industrial (WKN: A1C8BH) ist jedenfalls der Name, den ich mit 5 % Dividendenrendite noch einmal in den Fokus rücken möchte. Genauer gesagt gibt es bei einem aktuellen Aktienkurs von 28,12 US-Dollar sogar 5,17 % Dividendenrendite. Schauen wir uns vielleicht zunächst einmal diesen Ursprung an.

Stag Industrial: Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite!

Dass Stag Industrial im Moment 5,17 % Dividendenrendite besitzt, ist ein attraktiveres Merkmal. Entscheidend ist jedoch auch die „Herkunft“. Im Endeffekt besteht die Ausgangslage aus monatlichen Ausschüttungen, die sich zu einer Jahresdividende in Höhe von 1,46 US-Dollar summieren. Bei dem derzeitigen Aktienkurs erhalten wir diesen Wert.

Zugegebenermaßen gibt es einen Kompromiss, den wir als Investoren beim Kaufen dieser Aktie eingehen müssten: wenig Dividendenwachstum. Dafür reinvestiert das Management die bislang stärker wachsenden Funds from Operations in weitere Immobilien. Und somit in zukünftiges Wachstum für uns als Investoren. Das kann die Renditen langfristig orientiert steigern.

Operativ gibt es eigentlich kaum Gründe, warum die Dividendenrendite der Dividendenaktie jetzt so stark steigt. Steigende Zinsen in den USA, die die Ausschüttungsrendite von REITs weniger attraktiv erscheinen lässt, die einen primären Grund darstellen. Natürlich ist auch das Refinanzieren für einen Real Estate Investment Trust jetzt schwieriger, die Verschuldung könnte problematischer sein. Mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 2,6 Mrd. US-Dollar bei einer Bilanzsumme in Höhe von 6,1 Mrd. US-Dollar ist diese Lage jedoch relativ entspannt. Bei Funds from Operations je Aktie von 0,56 US-Dollar (+7,7 % im Jahresvergleich) und einer Quartalsdividende von ca. 0,365 US-Dollar erscheint die Dividende zudem nachhaltig, Platz, um zu refinanzieren, und steigende Zinsen dürfte vorhanden sein.

Stag Industrial ist daher insgesamt eine interessante Dividendenaktie, die jetzt 5 % Dividendenrendite besitzt. Entscheidend ist für mich ebenfalls, dass das Geschäftsmodell, das auf Industrie- und Logistik-Immobilien basiert, auch weiterhin Zukunftspotenzial besitzen dürfte.

Nicht perfekt, aber ein interessanter Dip!

Dass Stag Industrial jetzt einen Dip ausbildet, ist für mich ziemlich interessant. Natürlich ist die Ausgangslage bei der Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite nicht ideal. Auch der REIT dürfte das weiterhin spüren, vielleicht in Zukunft noch mehr. Aber das Renditepotenzial ist solide, die Gesamtbewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,5 vergleichsweise moderat.

Ob die Aktie für dich auch ein Kauf ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber einen interessierten Blick zu riskieren, das kostet zunächst erst einmal nichts.

Der Artikel Psst, diese Dividendenaktie hat wieder 5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Stag Industrial. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STAG Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022