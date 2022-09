Psst, diese Dividendenaktie mit Pricing Power kaufe ich als Nächstes!

Eine Dividendenaktie mit Pricing Power, um durch die schwierige Börsenphase zu kommen? Das kann alles sein, was Foolishe Investoren jetzt benötigen. Zumindest, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft.

Allerdings sind viele Aktien, die diesen Mix bieten, inzwischen vergleichsweise teuer. Es ist wie so häufig: Alles, was gefragt ist und in einer Marktphase beliebter erscheint, bekommt ziemlich schnell einen Aufpreis.

Für mich gibt es jedoch noch eine Dividendenaktie mit Pricing Power, die noch moderater bewertet erscheint. Und die langfristig orientiert ein solides Renditepotenzial besitzen könnte. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, sie kurzerhand ebenfalls zu kaufen.

Das ist die Dividendenaktie mit Pricing Power!

Die Dividendenaktie mit Pricing Power und einer moderaten Bewertung, die in meinem Depot noch fehlt, ist die von Kraft Heinz (WKN: A14TU4). Grundsätzlich gibt es mehrere Gründe, die für mich für einen Kauf sprechen. Angefangen von dem defensiven Lebensmittel-Portfolio, das unter anderem Heinz Ketchup umfasst. Aber auch viele andere Marken wie Oreo, Philadelphia und mehr, die zusammengenommen auf 26 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 gekommen sind. Der springende Punkt ist: Durch die Bekanntheit solcher Marken dürfte es eine stärkere Pricing Power geben.

Das zumindest haben wir im letzten Quartal teilweise gesehen. Kraft Heinz schaffte es zwar nicht, den Umsatz zu steigern, sondern er ging um 0,9% im Jahresvergleich zurück. Allerdings sind mit 265 Mio. US-Dollar mal wieder positive Ergebnisse nach einer schwierigen Phase vorhanden gewesen. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie sogar bei 0,70 US-Dollar, was ausreichend gewesen wäre, um die Dividende je Aktie in Höhe von 0,40 US-Dollar pro Quartal auszuzahlen.

Kraft Heinz lieferte als Gesamtkonzern zudem eine solide Pricing Power. Zwar waren die Erlöse leicht rückläufig, im zweiten Quartal kletterten die Preise jedoch auf Konzernsicht um 10,8 % im Jahresvergleich. Das ist ein starker Wert, auf den ich langfristig orientiert setze.

Eine interessante Bewertung!

Kraft Heinz macht als Dividendenaktie für mich die nötigen Fortschritte. Profitabilität erscheint wieder möglich, außerdem beginnt jetzt eine Phase, in der es vermehrt auf Pricing-Power-Aktien ankommen könnte. Für eine solide Rendite spricht außerdem das Bewertungsmaß.

Bei einem Aktienkurs in Höhe von 32,95 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf bereinigter Basis (und gemessen am Q2) bei ca. 11,8. Auch sind 4,85 % Dividendenrendite ein hoher Wert für einen eigentlich defensiven Lebensmittelkonzern.

Weiterer Pluspunkt für Kraft Heinz: Warren Buffett setzt mit seiner Beteiligungsgesellschaft auf diese Dividendenaktie mit Pricing Power. Trotz der operativen Schwierigkeiten und der Abschreibungen hat der Starinvestor sein Engagement nicht verändert. Nun, da sich die Dinge verbessern könnten, ist es auch für mich an der Zeit, eine Position einzugehen.

