Prysmian SPA Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prysmian SpA":

Die Dividendenrendite der Prysmian Spa-Aktie beträgt 1,69 Prozent, was 1,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Analytiker haben die Kommentare und Befunde zu Prysmian Spa auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Prysmian Spa diskutiert. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Prysmian Spa-Aktie mit 38,37 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 47,61 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,08 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 42,95 EUR, was eine Distanz von +10,85 Prozent bedeutet. Auch aus dieser Sicht erhält die Aktie ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Prysmian Spa liegt bei 41,69 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält die Prysmian Spa-Aktie gute Bewertungen in den Bereichen Dividendenpolitik, Anlegerstimmung, technische Analyse und Relative-Strength-Index.