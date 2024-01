Prysmian SPA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Dividendenrendite von Prysmian Spa liegt derzeit bei 1,69 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Prysmian Spa mit einer Rendite von 40,69 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Prysmian Spa führt bei einem Niveau von 38,25 zur Einstufung "Neutral", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 29,89 eine "Gut"-Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

