Prysmian SPA Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Prysmian Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor einer Überperformance von 40,69 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0 Prozent, wobei Prysmian Spa aktuell um 40,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Prysmian Spa weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 41,17 EUR um +12,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +12,21 Prozent als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prysmian Spa 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Aktie von Prysmian Spa gemischte Signale, wobei sowohl positive als auch neutrale Einschätzungen vorliegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den kommenden Zeiträumen gestalten wird.