Prudential Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Anleger-Stimmung bei Prudential ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen zeigen, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen jedoch eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Prudential auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prudential-Aktie (114,6 USD) um +17,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (97,84 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (107,63 USD) liegt mit einem Plus von +6,48 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analystenbewertungen für die Prudential-Aktie ergeben, dass 0 Einstufungen "Gut" waren, 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 93,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -18,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (114,6 USD) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Prudential von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.