Prudential Aktie: Das kann keiner glauben

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Prudential eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiver und zwei negativer Tage, während an 11 Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Prudential daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prudential liegt bei 43,4, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 33 auf, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält Prudential daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Prudential von 104,52 USD als positiv bewertet, da er sich mit +14,43 Prozent Entfernung vom GD200 (91,34 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 97,83 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Unter dem Strich wird der Kurs der Prudential-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten schätzen die Aktie der Prudential langfristig als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen Bewertungen entfallen 6 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht", während keine positiven Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 103,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Prudential daher die Bewertung "Neutral".