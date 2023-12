Prudential Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prudential liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchenwert von 15,02 als überbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Prudential bei -16,71 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2,53 Prozent, wobei Prudential mit 19,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Prudential liegt bei 52,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 64,34 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Anzahl von Kommentaren über Prudential negativ ist. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen zeigt zwei "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Prudential hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.