Prudential Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Vergleich des Aktienkurses von Prudential zeigt, dass die Rendite im vergangenen Jahr bei 13,84 Prozent lag. Im Finanzsektor übertrifft Prudential damit den Durchschnitt um 3,08 Prozent, der bei 10,76 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 18,9 Prozent, wobei Prudential aktuell 5,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Prudential-Aktie eine Dividendenrendite von 5,26 Prozent auf, was 1,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt (3,9 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung auf sozialen Plattformen neutral war. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Prudential diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Prudential hat in den letzten Wochen deutlich in Richtung Negativität verändert. Diese Veränderung wird basierend auf den sozialen Medien als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge hat sich jedoch nicht signifikant geändert, weshalb dies mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend wird Prudential in diesem Punkt daher als "Schlecht" eingestuft.