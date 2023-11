Prudential Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Prudential wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 93,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Prudential-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Prudential weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Prudential derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1042,82 GBP, während der Kurs der Aktie bei 854,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -18,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,45 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Prudential daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Prudential wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Prudential mit einer Rendite von -0,65 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 4 Prozent darüber liegt. Innerhalb der Versicherungsbranche liegt die Rendite von Prudential mit 8,45 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 7,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.