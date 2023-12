Prudential Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Die Prudential-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten. Davon waren 6 Bewertungen "Neutral" und 1 Bewertung "Schlecht". Es gab keine positiven Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für die Aktie ist daher "Neutral". Die aktuellen Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 103,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -0,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (103,73 USD) fallen könnte. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz rund um die Aktie hat Prudential gemischte Bewertungen erhalten. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was als positiv bewertet wird. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Prudential bei 5,26 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Fundamental betrachtet hat Prudential ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39 als unterbewertet gewertet wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält Prudential von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung, wobei die Dividendenpolitik und die fundamentale Bewertung der Aktie positiv ausfallen.